SAÜ'de temsili fotoğraflar sergisi açıldı

STMF Sanat Galerisinde düzenlenen serginin açılışına Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, STMF Dekanı Prof. Dr. Tahsin Turgay, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Sergiyi gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi alan Rektör Savaşan, ardından proje sahibi öğrencilere teşekkür belgelerini takdim etti.

Görsel İletişim Tasarımı Ana Sanat Dalı yüksek lisans öğrencilerinin ‘Fotoğraf ve Temel Sınırları' dersinde yaptıkları projelerden oluşan serginin danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Suzan Orhan yaptı. Dijital kültür, tüketim, çokluk, kırsal bölgelerde sosyal medya, benlik arayışı, kent mimarisi ve yabancılaşma gibi konuların temsilini yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergide, 12 öğrencinin projesi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Basılı eserler ve kişisel sergi boyutlarındaki eserlerin fotoğraf kitaplarıyla birlikte yer aldığı sergi, 29 Kasım Cuma gününe kadar gezilebilecek. Sergide yüksek lisans öğrencileri Büşra Kemik, Caner Demiroğlu, Eşref Özcan Halıcı, Halil Eren, Hasan Keskintaş, Kübra Timur, Merve Bozkurt, Mine Gülşen, Rıfkı Ünal, Serpil Yılmaz, Sibel Ateş, Zehra Karataş'ın çalışmaları, sanatseverler tarafından beğeniyle karşılandı.