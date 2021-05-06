SAÜ'de 'Tıpta Yapay Zeka Kullanımı' semineri düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ile Tıp Fakültesi arasında ortaklaşa 'Tıpta Yapay Zeka Kullanımı' isimli çevrim içi seminer düzenlendi.

SAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ile Tıp Fakültesi arasında ortaklaşa bir çevrim içi seminer düzenlendi. Seminerde Yapay Zeka uygulamalarının sağlık uygulamalarıyla birleştirilmesi ve karar destek sistemlerinin büyük veri ile birleştirilmesi konuları ele alındı. Tıp Fakültesi dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay'ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıya Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Cüneyt Bayılmış, Doç. Dr. Devrim Akgün ve Dr. Öğr. Üyesi Seçkin Arı katıldı. Toplantıda büyük verinin nasıl kullanılacağı, elde edilen verilerden nasıl karar destek sistemleri oluşturulabileceği, görüntüye ait verilerin nasıl işleneceği, bu sistemlerin kullanılmasıyla geliştirilen başarılı proje örnekleri tanıtıldı. Çevrim içi olarak 75 kişinin katıldığı toplantıda bilgilendirmenin yanında olası proje örnekleri tartışıldı.