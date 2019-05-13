SAÜ'de Türk Halk Müziği konseri düzenledi

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde THM konserinde üniversite ortak seçmeli dersini alan öğrenciler, halk müziğinin birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Kazım Gürkan'ın hazırlayıp yönettiği konserde, bağlamada Yusuf Deniz, Mehmet Der, Erdi Demir, Kubilay Uçan, curada Ümit Akça, kabak kemanede Berat Tavşan, klarnette Mert Onursal, akordiyonda Mustafa Yavuzdemir, klasik gitarda Şahan Sarıbal, ritimde Mert Ali Üstev, Eren Karaduman yer aldı.

“Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Fincanın Etrafı Yeşil”, “Mağusa Limanı”, “Zeytinyağlı Yiyemem”, “Eklemedir Koca Konak”, “Babuba” gibi Türk Halk Müziğinin birbirinden güzel eserlerinin seslendirildiği konser, izleyiciler tarafından tam not aldı.