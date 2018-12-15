SAÜ'de Türk Halk Müziği konseri düzenlendi

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konserde, üniversite ortak seçmeli dersini alan öğrencilerin oluşturduğu koro, halk müziğinin birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Kazım Gürkan'ın hazırlayıp yönettiği konserde, bağlamada Ümit Akça, Yusuf Deniz, Mehmet Der, Erdi Demir, kabak kemanede Said Alp, mey-zurnada Mutlu Akyıldız, klarnette Mert Onursal, klasik gitarda Şahan Sarıbal, klavyede Uygar Orak, ritimde Yahya Erşat ve Yıldız Eren Karaduman yer aldı. Türk Halk Müziği'nin 18 farklı eserin icra edildiği konser izleyiciler tarafından tam not aldı.