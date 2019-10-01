SAÜ'de Uluslararası öğrencilere Oryantasyon Eğitimi

Sakarya Üniversitesine bu sene 59 farklı ülkeden 300'den fazla yeni uluslararası öğrenci kayıt yaptırdı. Farklı bölümlerde okuyacak olan öğrenciler, TÖMER'de Türkçe eğitimi alacak. Uluslararası öğrencilere, eğitim sistemi başta olmak üzere üniversite ve programların tanıtılması amacıyla her sene düzenlenen oryantasyon eğitimi, bu sene de geniş bir katılımla yapıldı.

SAÜ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda TÖMER Müdürü Doç. Dr. Alpaslan Okur, eğitim sistemi hakkında bilgiler verdi ve öğrencilere akademik kadroyu tanıttı. Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Arapça, Fransızca ve Rusça ile tanıtımların yapıldığı programda Doç. Dr. Okur, ayrıca öğrencilerin sorularına cevap verdi. Programın sonunda ise Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Temel Gürdal, Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ile öğretim üyelerinin de katılımıyla, öğrencilere aşure ikram edildi.