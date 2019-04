SAÜ'de ‘Uluslararası Ticaret Günleri' başladı

SAÜ'de ‘Uluslararası Ticaret Günleri' geniş katılımla başladı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 21 Gün 37 Derece İş Topluluğunca düzenlenen “Uluslararası Ticaret Günleri” başladı. SAÜ Hukuk fakültesinde ‘E-ticaret' temasıyla yapılan etkinliğin ilk gününde uluslararası ticaret sektörünün önemli temsilcileri yer aldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, 21 Gün 37 Derece İş Topluluğunun İşletme Fakültesinin en aktif topluluğu olduğunu söyleyerek, ''Fakültemizin en süratli, en dinamik, iş çıkaran bölümü Uluslararası Ticaret Bölümü. Zaten ticaret kelimesinin olduğu bir bölümde de dinamik olmamak mümkün değil. İşin ruhuna uymaz, özüne aykırı olur'' dedi.

“İş dünyasına en yakın bölümüz”

Etkinlikte konuşma yapan Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Tunahan, uluslararası ticaret bölümünün projelerinden bahsetti. Bölüm olarak oldukça verimli bir yıl geçirdiklerini belirten Tunahan, ''Uzun süredir yapmayı planladığımız birçok etkinliği, projeyi hayata geçirdik. Bunların bir kısmı çok bilinen projeler, bir kısmı da yeni yeni bilinmeye başlıyor. Her sene en az iki tane proje üretmeye çalışıyoruz. Misyonumuzu şu şekilde tanımladık: İş dünyasına en yakın bölümüz. İş dünyasıyla en yakın çalışan bölüm olduğumuzu da kanıtladığımızı düşünüyorum. Çünkü Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 6 vizyon projesinden 4'ünün bize ait olması bizim için gurur verici'' şeklinde konuştu.

“Sosyal medya hesapları nasıl büyür?”

Dijital pazarlama alanı ile ilgili öğrencilere bilgi ve tavsiye veren, Dijital Pazarlama ve E-ticaret Uzmanı Yılmaz Bozan, dijital pazarlamanın bir ürünü internetten pazarlamak için yapılan faaliyetler bütünü olduğunu belirterek, bu sektörde ilerlemek için bazı niteliklere sahip olunması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesaplarının nasıl büyüyeceği ilgili bilgiler veren Bozan, ''Doğru hashtag kullanımı, ilgili paylaşımları beğenme, yorum atma, düzenli paylaşımlar, etkileyici efekt ve filtre kullanımı, kolaj oluşturma, diğer sosyal ağlardan destek alma, güncel olma, en çok vakit geçirilen gün pazar günü paylaşım yapılması, önerilen arkadaşları takip etme, liderleri takip etme. Bu maddeler sizin sosyal medya hesaplarınızın büyümesine yardımcı olacaktır'' dedi.

“Sürekli bir değişim ve gelişim içerisindeyiz”

Fütüristler Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyesi Murat Şahin, dünyada sürekli bir değişim ve gelişim olduğunu, son yirmi senede ise oldukça çarpıcı değişimler olduğunu dile getirdi.

Teknolojinin sürekli değiştiğini, geliştiğini söyleyen Şahin, ''Uzaktan kumandalı televizyonlar gününümüzde neredeyse her evde var. Benim yaşıtlarım iyi bilir, uzaktan kumandasız televizyonlar izledik, tek bir kanaldan yayın yapılıyordu, hatta akşam 7'de yayının başladığı gece on ikide bittiği dönemler vardı. Şu an ise 200'den fazla kanal var, buna rağmen bir yayın akışına bile bağlı kalmak istemiyoruz, çünkü istediğimizi istediğimiz anda izleyebileceğimiz onlarca yüzlerce seçenek var. O yüzden de bu son yirmi senede insanlar bildiği herşeyi yeni baştan öğrenmeye başladı. Bildiği her şeyin değiştiği bir dönem yaşıyor çünkü'' ifadelerini kullandı.

Etkinlik, bugün de çeşitli konuşmacıların katılımıyla devam edecek.