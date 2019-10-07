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SAÜ'de üniversite yaşamına giriş programları tamamlandı

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) öğrencilerin üniversite hayatını ve üniversiteyi daha iyi tanıyabilmeleri amacıyla yapılan Üniversite Yaşamına Giriş Programları tamamlandı.


30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen programlarda Mühendislik, Sağlık Bilimleri, İlahiyat, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri, Hukuk, İletişim, Siyasal Bilgiler, Fen Edebiyat, Sanat Tasarım ve Mimarlık, Diş Hekimliği, İşletme ve Eğitim fakülteleri ile Devlet Konservatuvarında, yeni kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencilerine yönelik bilgilendirmeler yapıldı.


Programlar kapsamında öğrencilere SABİS (Sakarya Üniversitesi Bilgi Sistemi) kullanımı, not sistemi, ders çalışma kontrolü hakkında bilgiler verilirken, Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları, Dükkan Senin gibi sosyal sorumluluk projeleri, öğrenci bursları, engelli öğrenciler adına yapılan projeler gibi konular hakkında öğrenciler bilgilendirildi. Programlarda yabancı dil zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfları hakkında bilgilendirmeler de yer aldı.


Üniversite Yaşamına Giriş Programında fakülte ve bölümleri tanıtmak amacıyla bölüm öğretim elemanları, yöneticileri ve mezunlar ile tanışma ve bina gezileri yapıldı. Programlarda ayrıca amaçlar, ders programları ve danışmanlık, staj olanakları, etik değerler ve SASGEM hakkında da çeşitli bilgiler verildi.

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