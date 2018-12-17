SAÜ'de “Webtures & Girişimcilik” etkinliği düzenlendi

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Webtures CEO'su Kaan Gülten konuşmacı olarak katıldı. Kaan Gülten, konuşmasında piyasa ve sektör durumunun değişkenliği konusuna değindi.

Girişimcilerin en önemli hazinelerinin fikirleri olduğunu belirten Gülten, “Günümüzde tam anlamı ile medya dünyasının içerisinde bulunmaktayız. Artık her alanda farklı uzmanlıklar ortaya çıkmakta. Piyasa her geçen gün daha çok büyüyor. Bunlar beraberinde birçok fırsatı getiriyor. Dolayısıyla olayların fırsatlarına odaklanmanız gerekiyor. Sektör ve piyasa böylesine hızlıyken, kendinize hedefler belirleyebilirsiniz. Hedefler daha kısa ve somut olmalıdır. Girişimcinin en önemli sermayesi beynidir. Çünkü zaten kişiyi girişimciliğe iten onun fikridir” dedi.

Girişimcilik çalışmalarının ilk ve en önemli amacının hedef kitleye fayda sağlamak olduğuna işaret eden Gülten, “Kendinizi yönetebiliyorsanız bir ekibi yönetebilirsiniz. Daha sonrasında zaman planlamasını yapmanız gerekiyor. Zaman planlamasını yaptığınız zaman kendinize neleri yapabileceğinizi ispatlamış oluyorsunuz. Bir girişim yapacağınız zaman, ilk hesaplayacağınız şey girişimciyi ne kadar kendinize bağlayabileceğiniz ve daha sonra bunlardan nasıl gelir modeli çıkarabileceğiniz olmalıdır. Dolayısıyla girişimcilik çalışmalarında ilk amaç fayda olmalıdır” diye konuştu.

Etkinlik soru cevap bölümü ile devam etti.