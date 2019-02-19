SAÜ'de 'Yedi Renk Anadolu' konseri gerçekleşti

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konserde Prof. Hatice Selen Tekin ve Duran Alp, Türk halk müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Anadolu coğrafyasına ait türkülerin icra edildiği konserin sanat yönetmenliğini Prof. Hatice Selen Tekin yaptı. Konserde, bağlamada Ahmet Alp, kabak kemanede Berat Tavşan, gitarda Halil Şekeroğlu, klavyede Utkan Demirhan, ritim sazda Fazıl Karagöz ve Mert Ali Üstev yer aldı.

İzleyiciler tarafından büyük beğeni toplayan konserin sonunda, SAÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak, Prof. Tekin'e çiçek takdim etti.