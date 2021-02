SAÜ'de, Yeni AB Projesi açılış toplantısıyla başladı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) koordinatörlüğünde yürütülen Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve fonlanan Erasmus+ Yükseköğretim Programı 2020 Yılı Ana Eylem 2-Stratejik Ortaklıklar Projeleri kapsamında ‘Beyond The Limits: Developing Entrepreneurship via Creativity in Schools' adlı projenin açılış toplantısı, online olarak yapıldı. Türkiye, İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz, Letonya, Romanya olmak üzere 7 farklı ülkeden üniversitenin ve kuruluşun yer aldığı bir konsorsiyum tarafından yürütülen proje, 141 proje arasından Ulusal Ajans'tan destek alan 19 proje arasında yer aldı ve 213 bin 545 Avro hibe almaya hak kazandı. SAÜ'yü proje koordinatörü Prof. Dr. Osman Titrek'in yanı sıra Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Bayrakçı, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sezen Gültekin ve Doç. Dr. Ömer Faruk Vural'ın temsil ettiği toplantıda proje genel hatları ile tanıtıldı, proje çıktıları belirlenerek ortaklar arasında görev dağılımı yapıldı.

Prof. Dr. Osman Titrek, projeye ilişkin olarak, “Kısa adı ‘Beyond the Limits' olan AB projesi, üniversite ve lise öğrencilerinin girişimcilik becerilerini proje kapsamında üretilecek olan çıktıları aracılığıyla geliştirmeyi hedeflemektedir. 32 ay sürecek olan projede bilimsel ihtiyaç analizi, e-kitaplar ve online eğitim materyalleri başta olmak üzere 6 proje çıktısı üretilecektir. Proje kapsamında ayrıca 2 yoğun eğitim programı (Intensive Programme) ki ilki Sakarya Üniversitesinde gerçekleştirilecek, 2 çoğaltıcı aktivite, 2 konferans ve çok sayıda eğitim aktiviteleri yürütülecek. Projenin kabul sürecinden beri desteklerini esirgemeyen Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'a ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüştü Yeşil'e de teşekkür ederiz” dedi.