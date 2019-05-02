SAÜ'de ‘Yeni medya sanatı' isimli söyleşi düzenledi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesi tarafından ‘Yeni Medya Sanatı' isimli bir söyleşi düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gönül Cengiz konuşmacı olarak katıldı. Yeni Medya'nın insan yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten Dr. Gönül Cengiz, “Yeni medya, kültürel ve sanatsal anlamda üretim yapılan bir mecra haline gelmiştir. Teknoloji ve sanatın bir arada var olduğu yeni medya sanatı, sanatçıya özgür bir alan oluşturmakta, izleyiciyle doğrudan iletişim kurma imkanı oluşturan, sanatçı, izleyici ve eser arasında etkileşim olanağı sağlamaktadır” dedi.

Yeni medya sanatının birçok farklı sanat yönetimini içinde barındırdığını ve bu yöntemi kullanarak oluşturulan eserlerin güncel bir sanat türü olduğu söyleyen Dr. Cengiz, “Dijital medya, ses sanatı, bilgisayar grafikleri, sanal sanat, internet sanatı ve bilgisayar animasyonları gibi yöntemler kullanarak kendisini eski görsel sanatlardan ayırmaktadır. Manovich, Dadaizm ve Fütürizm akımlarının etkisinin devam ettiği 1960'lı yıllarda üretilen çalışmaların yeni medya sanatının öncüleri olduğu kabul edilir. Performans ve yerleştirme gibi yeni sanat formlarının katılımcılık özelliğinin, 1980'li yıllarda görülen etkileşimli bilgisayar kurulumlarına zemin hazırladığını görülmektedir. Yeni medya sanatı, kolay montaj gibi tekniklerin kullanıldığı çağdaş sanat alanı içerisinde gelişim göstermiş ancak günümüzde yeni medya teknolojilerini kullanan resim, heykel, müzik, fotoğraf gibi birçok sanat türünü ya da yaklaşımını kapsayan bir şemsiye olarak değerlendirilmiştir” diye konuştu.

Yeni medya sanatı, bilim ve teknolojideki gelişmelerin sanatçılar tarafından eserlere uyarlanmasıyla yepyeni bakış açılarının ortaya çıktığını ifade eden Dr. Gönül Cengiz, “Her ne kadar kendisini hazırlayan resim, heykel, baskı, fotoğraf, sinema ve video gibi daha önceki gelişmelerden beslenen yeni medya sanatı bugün deneysel aşamasını geçerek yayılmaya başladığı birçok gelişmeye de açıktır. Özellikle bilgisayarın ve internetin varlığı, yeni medya sanatının gelişiminde öncü olurken gözetim kameraları, kablosuz telefonlar, telefonlar, tabletler de deneysel çalışmaların üretimini arttırmış, modern sanatın gelişiminde rol oynamıştır” şeklinde konuştu.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.