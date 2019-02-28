SAÜ'de,“Bir İlim Olarak Tasavvuf” isimli konferans düzenlendi

Dr. Mustafa Kara'nın “Bir İlim Olarak Tasavvuf” konulu konferansı ile devam etti.

Büyükşehir Kültür Sanat etkinlikleri Prof. Dr. Mustafa Kara'nın “Bir İlim Olarak Tasavvuf” konulu konferansı ile devam etti. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde gerçekleştirilen konferansta düşünme, yorumlama, mezhepler ve tasavvuf konuları üzerine konuşuldu. Programın sonunda ise Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Kara'ya günün anısına çiçek takdim etti.

Kara konferansta yaptığı açıklamada, “Tasavvufun bin yıllık bir tarihi vardır ve bu tarih sürecinde bazı bölgelerde tasavvuf gelişim göstermiş bazı bölgelerde ise geri kalmıştır. Tasavvufun içinde bulunmak için bir tarikata üye olmaya gerek yoktur. Düşünebilmemiz yetecektir. Bize bir beyin veren Rabbim yorumlama yeteneği, düşünme yeteneği vermiş ve bu yetenekleri bize verdiyse biz düşünmeye, yorum yapmaya mecburuz beynimizin yaratılışı budur. Bu yüzden ben mezhep konusuna muhteşem bir olay olarak bakıyorum. Çünkü mezhepler fikir hürriyetinin ve hür düşüncenin neticesidir. Bu fikir hürriyetin neticesi olan mezhepleri birbiriyle çatıştıran ise maalesef yobazlıktır” dedi.