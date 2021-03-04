SAÜ'den sağlık çalışanlarına vefa konseri

Korona virüs salgınıyla savaşta en ön saflarda mücadele veren sağlık çalışanlarına destek için düzenlenen Vefa Konseri, Sakarya Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü tarafından canlı olarak yayınlanacak. SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan pandemi döneminde sağlık çalışanlarının fedakârca ve özverili bir şekilde mücadele ettiklerini dile getirerek böyle bir konser ile sağlık çalışanlarına duydukları vefayı göstermeye çalışmak istediklerini söyledi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 5 Mart Cuma akşamı saat 20:00'de gerçekleşecek olan program Sakarya Üniversitesi resmi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalından (sakaryauni) izlenebilecek. Pandemi nedeniyle salona seyirci alınmayacak.