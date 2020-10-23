SAÜEAH Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Servisi bölge bazlı hizmet veren bir merkez haline geldi

Dr. Fikret Halis, binlerce çocuğa umut olan Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Servisinin, sadece Sakarya'ya değil bölgeye hizmet veren bir merkez haline geldiğini belirtti.

SAÜEAH Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisinin, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca ‘Hematoloji Tanı ve Tedavi Merkezleri Yönergesi' doğrultusunda ruhsat alarak, Türkiye'nin diğer bölgelerine örnek olacak bir ilki gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi. 2019 yılında Çocuk Hematoloji Servisinde yıllık 8 bin 546 poliklinik hizmeti verilirken, bin 62 hastanın serviste sağlık hizmeti alarak taburcu edildiğini ifade eden Başhekim Halis, Sakarya'nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Bolu, Bilecik gibi çevre illerden de Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisine çok sayıda hasta geldiğini kaydetti.

Çocukların sağlıklı geleceği için bu hastalıkların tedavisi bir zorunluluktur

Çocuk Hematoloji Servisinin önemine değinen SAÜEAH Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis “Ülkemizde çocuklardaki hematolojik ve onkolojik hastalıklar; uygun tanı ve tedavi yöntemleri kullanılmazsa ölüm, sakatlık, geç yan etkilerinin yüksek olması nedeniyle özel bir önem arz etmektedir. Özellikle çocuklardaki yaşam beklentisinin uzun olması nedeniyle çocuklara sağlıklı bir gelecek sağlayabilmek amacıyla bu hastalıkların iyi donanımlı merkezler tarafından değerlendirilmesi ve tedavisi bir zorunluluktur” dedi.

Çocuklara uygun birçok fiziki ortam oluşturuldu

Bu hastalıkların büyük çoğunluğunun iyi tedavi edildiğinde yaşam oranlarının yüzde 80'leri geçtiğini belirten Merkez Sorumlusu Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Büyükavcı, “Çocuklara uygun bir oyun alanı ve anne mutfağının da mevcut olduğu servisimizde, çocuklara cep sineması formatında filmler izletilebilmesi için uygun ev sinema sistemi ve ses sistemi ile fiziki ortam oluşturuldu. Birçok sivil toplum kuruluşu da burada tedavi gören çocuklarımız için sosyoekonomik anlamda hasta ve yakınlarına destek olmak adına çeşitli etkinliklerde bulunuyor. Bu girişimlerde bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Avrupa Standartları'nı hedefleyen mevzuata sahibiz

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Fatih Orhan, ülkemizdeki çocukların Hematoloji-Onkoloji alanında çağdaş bilimin gereklerine uygun ve kaliteli bir sağlık hizmeti almalarını sağlamak için çalıştıklarını kaydederek, “Servisimizde gece gündüz hizmet veren güçlü bir ekimiz var. Kanserli çocukların bakımında Avrupa Standartları'nı hedefleyen mevzuata sahibiz. Bu mevzuata uygun bir tanı ve tedavi merkezi olmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu doğrultuda gerek Tıp Fakültemiz, gerek İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Hastane yönetimimiz her açıdan bizi destekliyor. Gün geçtikçe daha da güçleniyoruz” şeklinde konuştu.