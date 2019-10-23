SAÜEAH'da beş ayda 21 böbrek nakli yapıldı

Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SAÜEAH) beş ay önce başlayan böbrek nakillerinde, biri kadavradan olmak üzere toplam 21 nakil gerçekleştiğini söyledi. Öğütlü, başvuruda bulunan 230 hastanın da böbrek nakli beklediğini kaydetti.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından “Eğitim Günleri” kapsamında Organ Bağışı konulu konferans düzenlendi. Oturum başkanlığını SAÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Savaş Sipahi ve Genel Cerrahi Kliniği Klinik İdari Sorumlusu Prof. Dr. Fehmi Çelebi'nin yaptığı konferansa, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Çakar, hastane yöneticileri, hekimler ve sağlık personeli katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İl Sağlı Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, karaciğer nakillerinin ardından böbrek nakli gerçekleştirmeye başladık. Özellikle böbrek nakli konusunda önemli bir merkez haline geldik. Dört beş ayda 21 nakil gerçekleştirildi. Bunlardan bir tanesi kadavradan diğerleri canlıdan bağış yoluyla yapıldı. Şuan 230 civarında başvuru var. Demek ki daha önümüzde çok yol var. Kamu hastanesi olarak İstanbul'un üçte biri kadar nakil yapmış durumdayız. Bu gerçekten çok iyi bir rakam. Bu işler ekip işidir, bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmacılardan Nefroloji uzmanlarımızdan Doç. Dr. Hamad Dheir, “Organ bağışında neredeyiz” başlığıyla sunum gerçekleştirerek, ülkemizde organ bağışının artmasına yönelik çalışmaların önemine değindi. Dheir, birçok gelişmiş ülkede özellikle kadavradan nakiller konusunda organ ihtiyacının karşılandığını ifade ederek, koordinasyon sisteminin geliştirilmesiyle ülkemizde kadavradan organ nakli konusunda başarı sağlanabileceğini kaydetti. Nöroloji Kliniği Klinik İdari Sorumlusu Doç. Dr. Türkan Acar “Beyin Ölümü” konularında sunum yaparak, nakli gerçekleştirilmesine karar verilen organların kullanıla bilmesi için gerekli süreci anlattı. Geniş katılım ile gerçekleşen program organ bağışı ile ilgili bilgilendirmenin ardından soru-cevap kısmı ile sona erdi.