SAÜEAH'da engelliler unutulmadı

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcıları Op. Dr. Mahmut Atum, Op. Dr. Kubilay Gündoğdu, SÜEAH Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Akif Çakar, Başhekim Yardımcıları Dr. Aysun Atakay, Dr. Şafak Beşler, Mali Hizmetler Müdürü Önder Keskin, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü Barış Oğuz, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yavuz Bingöl ve çok sayıda personel katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Yasemin Üstüner Bulut tarafından açılış konuşması gerçekleştirildi. SÜEAH danışma biriminde çalışmakta olan tıbbi sekreter Cansu Yıldırım bir konuşma gerçekleştirerek engelli bir birey olarak yaşadığı sıkıntıları, istek ve beklentilerini dile getirdi. Tıbbi sekreter Gaye Beşli de programda bir şiir okudu. Programda konuşan Doç. Dr. Aziz Öğütlü, engelli bireylere toplum olarak bakış açımızın acıma ya da hor görme perspektifinden çıktığını belirterek, engellilerin sosyal hayat içinde normal birer birey gibi muamele görmeye başlamasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Özellikle Sağlık alanında çalışmakta olan engelli personellerden ve onların performanslarından oldukça memnun olduklarını dile getiren Öğütlü, “Biz kurum olarak pek çok eğitim düzenlemekteyiz fakat belki de biz sizlerden eğitim almalıyız. Yapılan çalışmalar ve anket sonuçları çok memnuniyet verici. Onlar hayatta karşılaştıkları sorunları kabullenmeyi ve bunu yaşantılarına adapte etmeyi çok iyi başarabilmiş bireyler. Bu nedenle ben kendilerini her alanda gerçekleştirdikleri işler nedeni ile tebrik ediyorum. Yaşadıkları tüm sorunları bizlere her türlü iletişim kanalından iletmelerini rica ediyorum” dedi.

Etkinlik Sakarya Üniversitesi Konservatuar Bölümü öğrencileri Mertkan Turan ve Eren Karaduman'ın seslendirdiği türkü dinletisi ile devam etti. İl Sağlık Müdürlüğü personeli Uzman Aşkın Gürler, Doç. Dr. Mehmet Akif Çakar ve Tıbbi Sekreter Harun Reşit Makarç da etkinlikte birer türkü seslendirdi. Keyifli anların yaşandığı program, günün anısına tüm katılımcılara çam fidanı hediye edilmesi ile son buldu.