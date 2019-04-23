SAÜEAH'ta ikinci böbrek nakli de başarı ile gerçekleştirildi

Bir yıldır böbrek taşına bağlı olarak haftada üç gün diyaliz makinasına giren hasta K.T. , SAÜEAH Böbrek Nakil Merkezine başvurdu. Eşi N.T. ile yapılan tetkikleri sonucunda böbrek nakli olmasında herhangi bir engel saptanmaması üzerine K.T.'ye 15 Nisanda eşinden alınan böbrek nakledildi.

Bir haftalık takip ve tedavi sürecinden sonra K.T.'nin taburculuk işlemleri gerçekleştirildi. Hasta hakkında bilgi veren Op. Dr. Necattin Fırat, “Hastamızın genel durumu gayet iyi, nakil işlemini başarı ile gerçekleştirdik. Taburcu oldular ve hastamızın Organ Nakli Polikliniği tarafından takiplerinin gerçekleştirilmesi planlandı” dedi.

Taburculuk öncesi Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Akif Çakar, Nefroloji Kliniği Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Savaş Sipahi, Doç. Dr. Hamad Dheır, Op. Dr. Necattin Fırat, Organ Bağış Birimi Sorumlusu, Klinik Sorumlusu Hemşiresi ve görevli hemşireler ile hatıra fotoğrafı çektiren hasta K.T. ve eşi N.T. operasyonlarında emeği geçen tüm doktor, hemşire ve birim çalışanlarına teşekkür etti.