İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

SAÜEAH'ta ikinci böbrek nakli de başarı ile gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SAÜEAH) bir ay önce gerçekleştirilen ilk böbrek naklinin ardından ikinci böbrek nakli de başarıyla gerçekleştirildi.


Bir yıldır böbrek taşına bağlı olarak haftada üç gün diyaliz makinasına giren hasta K.T. , SAÜEAH Böbrek Nakil Merkezine başvurdu. Eşi N.T. ile yapılan tetkikleri sonucunda böbrek nakli olmasında herhangi bir engel saptanmaması üzerine K.T.'ye 15 Nisanda eşinden alınan böbrek nakledildi.


Bir haftalık takip ve tedavi sürecinden sonra K.T.'nin taburculuk işlemleri gerçekleştirildi. Hasta hakkında bilgi veren Op. Dr. Necattin Fırat, “Hastamızın genel durumu gayet iyi, nakil işlemini başarı ile gerçekleştirdik. Taburcu oldular ve hastamızın Organ Nakli Polikliniği tarafından takiplerinin gerçekleştirilmesi planlandı” dedi.


Taburculuk öncesi Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Akif Çakar, Nefroloji Kliniği Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Savaş Sipahi, Doç. Dr. Hamad Dheır, Op. Dr. Necattin Fırat, Organ Bağış Birimi Sorumlusu, Klinik Sorumlusu Hemşiresi ve görevli hemşireler ile hatıra fotoğrafı çektiren hasta K.T. ve eşi N.T. operasyonlarında emeği geçen tüm doktor, hemşire ve birim çalışanlarına teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.