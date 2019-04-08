İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

SAÜEAH'ta ilk böbrek nakli gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SAÜEAH) canlı vericiden ilk böbrek nakli operasyonu başarıyla gerçekleştirildi.


SAÜEAH'ta başlatılan ‘Böbrek Nakli' ile ilgili çalışmalar meyvesini verdi. Canlı vericiden ilk böbrek nakli operasyonu 4 Nisan 2018 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. Nakil ile ilgili süreçte ilk olarak Nefroloji Bilim dalından Doç. Dr. Hamad Dheir ile ekibi tarafından hasta ve babası böbrek nakli operasyonu için hazırlandı.


Ameliyat günü önce Op. Dr. Emrah Akın tarafından laparoskopik yöntemle (kapalı ameliyat) nakil yapılacak böbrek babadan alındı. Daha sonra alınan böbreği Operatör Dr. Necattin Fırat başarılı bir operasyon ile hastaya nakil etti. Alıcı ve verici ameliyatlarında Doç. Dr. Fatih Altıntoprak ve Doç. Dr. Fikret Halis cerrahi ekibe eşlik ettiler. Ameliyat sonrası yapılan takipte böbreğin çalıştığı ve hastanın sağlığına kavuştuğu görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.