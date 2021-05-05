SAÜ'lü öğrenciden inovasyon birinciliği

SAÜ'lü öğrencinin geliştirdiği Smartrain Projesi kapsamında nesnelerin interneti (IoT) tabanlı yağmur suyu toplama ve sulama sistemi ‘İnovasyon Kampüsü' eğitim programında birinci oldu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) iş birliğiyle hayata geçirdiği “İnovasyon Kampüsü” eğitim programı sona erdi. Sakarya Üniversitesi Haşim Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakülte öğrencisi Tolgahan Çepel ve İstanbul Üniversitesi'nden Sümeyye Büşra Şanlı, Samsung Electronics'in küresel kurumsal vatandaşlık vizyonu Smartrain Projesi kapsamında “İnovasyon Kampüsü” eğitim programında birinci oldu.

SAÜ Haşim Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri öğrencisi Tolgahan Çepel ve İstanbul Üniversitesi'nden Sümeyye Büşra Şanlı, Smartrain Projesi kapsamında nesnelerin interneti (IoT) tabanlı yağmur suyu toplama ve sulama sistemi geliştirdi. Uygulama sayesinde kişisel bilgisayarlar veya mobil cihazlar kullanılarak yağmur suları izlenebiliyor ve kontrol edilebiliyor. Oluklarda toplanan yağmur suyunun geleneksel olarak su depolama tankına aktarılmasını sağlayan uygulama ile toplanan yağmur suyu miktarı ve su seviyesinin geçmişi de izlenebiliyor.

Proje kapsamında 4 günlük hava tahminlerinin görülebildiği, böylece yağmura hazırlık yapılabilen bir de sera sulama sistemi tasarlandı. Uygulama ile seranın sıcaklık ve neminin yanı sıra toprak nemi de takip edilebiliyor.