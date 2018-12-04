Saü'lü öğrenciler kedi evi yaptı

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) okuyan iki öğrenci kış aylarında yaşanan soğuk hava şartları dolayısıyla dışarıda yağmur ve kar altında kalmak zorunda kalan kediler için kendi imkanlarıyla ‘Kedi evi' yaptı.

Kullanılmayan kazak ve elbiselerden kalan parçalar ve çeşitli plastik malzemelerin birleştirilmesiyle kolayca tasarlanabilen kedi evleri, kedilerin kış aylarında soğuktan korunabilmesi için barınak niteliği taşıyor. Soğukların artmasıyla birlikte sokak kedilerinin yemek bulamadığını ve barınma yerlerinin olmadığını belirten SAÜ'lü öğrenciler yağmur ve kar altında kalmak zorunda kalan kediler için kendi imkanlarıyla ‘Kedi evi' yaptı.

“Soğuk havalarda sadece insanlar üşümüyor”

SAÜ Gazetecilik Bölümü öğrencisi Nazlı Süzen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Soğuk havalarda sadece insanlar üşümüyor sevimli arkadaşlarımız kediler ve köpeklerde üşüyor. Onlarında biz insanlar gibi sıcak bir yuvaya ihtiyaçları var. Arkadaşımla beraber onlara sıcak bir ortam nasıl hazırlarız diye düşünürken ‘Kedi Evi' aklımıza geldi ve hazırladık. Hazırladığımız bu evi üniversite kampüs yoluna bıraktık. Zor hava koşullarında kedilerin su ve yemek ihtiyacı olacağı içinde yanımızda götürdüğümüz kaplarla onlara su ve mama ihtiyaçlarını karşılamaları için yiyecekte bıraktık. Keşke her yerde bu tarz kedi evleri olsa ve dışarıda kalan hayvanlar soğuktan üşümeseler'' dedi.

“Sadece bizim çaba ve gayretlerimiz yetmiyor”

Kedi evlerinin yapımına devam edeceklerinin altını çizen Onur Öztürk, ‘'Sadece bizim çaba ve gayretlerimiz yetmiyor. Halkında bu kedi evlerini bıraktığımız noktalarda bakımlarına destek olması gerekiyor. Mama ihtiyacı konusunda herkes sokaktaki hayvanlara destek olmalıdır'' ifadelerini kullandı.