SAÜ'lü öğrenciye akademi ödülü

Dr. Celal Naci Küçüker Akademi Ödülü'nü kazandı.

S akarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonometri Bölümü Öğrencisi Sima Nubıhar Çelik, “Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Sınanması: Kırılmalı Birim Kök Testlerinden Kanıtlar” bildirisiyle Prof. Dr. Celal Naci Küçüker Akademi Ödülü kazandı.

Sima Nubıhar Çelik, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 25-27 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen 2. Uluslararası Genç Ekonomistler “Hierapolis: Kriz ve Dijitalizm” Öğrenci Kongresi'nde“ Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Sınanması: Kırılmalı Birim Kök Testlerinden Kanıtlar” isimli bildirisi ile ödüle layık görüldü.