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SAÜ'lü öğrenciye akademi ödülü

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonometri Bölümü Öğrencisi Sima Nubıhar Çelik, Prof.

Dr. Celal Naci Küçüker Akademi Ödülü'nü kazandı.


S akarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonometri Bölümü Öğrencisi Sima Nubıhar Çelik, “Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Sınanması: Kırılmalı Birim Kök Testlerinden Kanıtlar” bildirisiyle Prof. Dr. Celal Naci Küçüker Akademi Ödülü kazandı.


Sima Nubıhar Çelik, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 25-27 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen 2. Uluslararası Genç Ekonomistler “Hierapolis: Kriz ve Dijitalizm” Öğrenci Kongresi'nde“ Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Sınanması: Kırılmalı Birim Kök Testlerinden Kanıtlar” isimli bildirisi ile ödüle layık görüldü.

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