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SAÜ'lü Öğretim Üyeleri “Ev” Sergisinde

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Prof.

Şive Neşe Baydar, Arş. Gör. Dr. Aslı İgit ve Arş. Gör. Kevser Akçıl, Artimu'nun “Ev” temalı Yeni Grup Sergisine katıldı.


Prof. Dr. Özlem Oğuzhan'ın küratörlüğünde düzenlenen çevrimiçi grup sergisi “Ev”, 16 Kasım'dan itibaren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulan Çevrimiçi Sanat Galerisi Artimu'da gezilebilecek. Sergide SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümünden Prof. Şive Neşe Baydar ve Arş. Gör. Kevser Akçıl ile Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden Arş. Gör. Dr. Aslı İgit'in çalışmaları da yer alıyor.


Sanatseverler, çevrimiçi grup sergi Ev'i 16 Ocak 2021 tarihine kadar artimu.medeniyet.edu.tr adresinden izleyebilecek.

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