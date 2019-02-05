SAÜ'lü sanatçıların eserlerinin bulunduğu sergi İspanya'da açıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Zaragoza Üniversitesinden 13 sanatçının resim, video, enstelasyon gibi farklı tekniklerle ürettiği eserlerinin yer aldığı “Gri/s” sergisi, İspanya'nın Teruel kentinde açıldı.

İspanya'nın Teruel kentinde Sala de Exposiciones de Bellas Artes'de 4 Şubat'ta kapılarını ziyaretçilere açan sergide, iki ülke arasındaki kültürel farklılıkları temsil eden kontrastlıklara rağmen bir arada bulunma ve ortak değerleri vurgulama amaçlanıyor. Serginin ilki, 15 Kasım 2018 tarihinde Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisinde açılmıştı.

Sergi için aynı zamanda sanatçıların kendi çalışmalarını odağa alarak yazdığı eser metinlerinden oluşan Türkçe-İngilizce-İspanyolca kitap da hazırlandı. Gri/s: Diyaloğun ve ortaklığın kurulmasına yönelik bir girişim. Proje başlığı olan Gri/s sözcüğü, siyah ile beyazın ortasında duran gri renkten geliyor. İki ülke arasındaki kültürel farklılıkları temsil eden kontrastlıklara rağmen bir arada bulunma ve ortak değerleri vurgulama amacını taşıyor. Türkçe Gri ile İspanyolca karşılığı olan Gris sözcüğü iç içe geçerek, farklılıkla birlikte benzerliğin altını çiziyor. Sergiler, sınırların ötesinde, kültür, kimlik, ötekilik, sınırlar, ortaklık, melezlik, birliktelik, aidiyet gibi kavramlar çerçevesinde diyaloğun ve ortaklığın kurulmasına yönelik bir girişim olarak öne çıkıyor.