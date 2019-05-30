SAÜ'nün Projesi destek aldı

Sakarya Üniversitesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) 2019 yılı teknik destek programından faydalanmaya hak kazandı.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit'in önderliğinde hazırlanan “İklim Değişimlerine Karşı Yeşil Binalar ve Ekolojik Kentler” isimli proje, 2019 yılı teknik destek programından faydalanmaya hak kazandı. 2019 yılı teknik destek programı kapsamında destek almaya hak kazanan 20 proje için düzenlenen imza törenine, Sakarya Üniversitesi'ni temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut katıldı. MARKA'nın Kocaeli'nde bulunan binasında gerçekleştirilen imza töreninde bir konuşma yapan MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, “Projemize yaklaşık 1 milyon 100 bin liralık teknik destekle başladık. 20 proje başarılı bulundu” dedi.

MARKA, Teknik Destek Programı ile kuruluşların plan, proje ve kestirimlerine uluslararası alanda iş birlikleri geliştirmeye yönelik faaliyetlerine eğitim ve danışmanlık desteği tahsis etmektedir. Sakarya Üniversitesi olarak ajansın 2019 Yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan Dönemi kapsamında başvurusunu yaptığı “İklim Değişimlerine Karşı Yeşil Binalar ve Ekolojik Kentler” başlıklı proje destek almaya hak kazandı. Proje, SAÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit'in yönetiminde Dr. Öğr. Üyesi Füsun Boysan, Doç. Dr. Asude Ateş, Elektrik-Elektronik Müh. Bölümünden Doç. Dr. Cenk Yavuz, İnşaat Müh. Bölümünden Prof. Dr. Emrah Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Elif Ağcakoca, Makine Müh. bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Cemil Yiğit, araştırma görevlileri ve doktora öğrencilerinden oluşan disiplinlerarası bir ekip ile gerçekleştirilecek.

Projenin hedefinin bir Avrupa Birliği projesi hazırlamak olduğunu ifade eden Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit, “bölgesel gelişmeye katkısı olacak yeşil binalar ve ekolojik kentler ile ilgili uluslararası ortaklar ile gerçekleştirilecek bir Avrupa Birliği projesi hazırlamak konusunda danışmanlık desteği almak istiyoruz. MARKA teknik desteğini almış olmanın önemi yanında bu proje ile bir AB projesi sürecine başlamayı planlıyoruz. Üniversitemiz adına önemli bir proje yürüttüğümüze inanıyoruz. Bu konuda bizlere sürekli destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Savaşan olmak üzere, Rektör yardımcımız Prof. Dr. Hatem Akbulut'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.