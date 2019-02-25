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SAÜSEM'den arabuluculuk eğitimi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM) tarafından Sakarya Barosu’nda arabuluculuk eğitimi verildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM) tarafından Sakarya Barosu'nda arabuluculuk eğitimi verildi.


Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Sakarya Barosu'nda 16-24 Şubat tarihlerinde düzenlenen arabuluculuk eğitimi tamamlandı. Eğitime Sakarya başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Yalova, İzmir gibi çevre illerden avukatlar katıldı.


Eğitim sonunda Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Barosu Başkanı Abdürrahim Burak, SAÜSEM Müdürü Doç. Dr. Fatih Yardımcıoğlu ve eğitmenler tarafından katılımcılara sertifikaları verildi. SAÜSEM Müdürü Doç. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Sakarya Barosu işbirliği ile arabuluculuk eğitimlerinin yanı sıra bilirkişilik ve uzlaştırmacı eğitimlerinin de devam edeceğini ifade etti.

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