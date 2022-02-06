Savaş alanına dönen düğün salonunun son hali

Sakarya'nın Erenler ilçesinde ortalığın adeta savaşa alanına döndüğü düğün salonunun son hali, olayın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kavga sonrasında çekilen videoda düğün salonunda neredeyse bütün eşyaların kırıldığı görülürken, birbirinden şikayetçi olan tarafların ise emniyette ifadelerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Caddesi Yunus Emre Diriliş Meydanı'nda bulunan bir düğün salonunda yaşandı. İddiaya göre, S.K. ile S.Ö.'nün nişanında kavga çıkartan iki kişi aynı tartışmayı çiftin düğün sonunda da çıkarttı. Tartışma yerini kavgaya bırakınca ortalık bir anda adeta savaş alanına döndü. Sandalyelerin havada uçuştuğu ve neredeyse tüm salonun karıştığı kavga düğün salonun dışına da taştı.

Gelin ve damadın en mutlu gününün zehir olduğu olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Salonun dışında da devam eden kavga olay yerine ulaşan polis ekiplerince güçlükle yatıştırıldı. Destek olarak olay yerine gelen çevik kuvvet ekibi, bölgede güvenlik koridoru oluşturdu. Yaklaşık 24 kişinin yaralandığı kavgada gelin ve damadın ise yara almadan olayı atlattıkları öğrenildi. Kavganın yatıştırılmasının ardından bir süre sonra düğün salonundan çıkartılıp, polis aracına bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Salonda kırılmadık eşya kalmadı

Savaş alanına dönen düğün salonunda ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Neredeyse tüm sandalye, kapı ve camların kırıldığı salonda çoğu eşya kullanılamaz hale geldi. Salondaki masrafın hasar tespit çalışmaları sonrasında ortaya çıkması beklenirken, birbirlerinden şikayetçi olan tarafların ise emniyetteki ifadelerinin devam ettiği öğrenildi.