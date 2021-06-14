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Savaşa gider gibi askere uğurladılar

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir asker uğurlamasında gençlerin silahlı kutlaması tepki çekti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir asker uğurlamasında gençlerin silahlı kutlaması tepki çekti.


Tepki çeken asker uğurlaması Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askere giden gencin yakınları ve arkadaşları ellerindeki tabancalar ile aynı anda ateş etmeye başladılar. Çatışma sahnelerini aratmayan o anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, art arda ateşlenen silahlar ve korkuyla kaçışan bazı vatandaşlar yer aldı.

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