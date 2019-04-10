Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'tan öğrencilere tavsiye

Dengeli iletişim kurun, gerektiği kadar ve tutarlı konuşun. Kaçamak cevap vermeyin, mülakata yüzde 100 hazır olun“ dedi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "Muhasebe, Denetim Mesleği Geçmişi, Bugünü, Geleceği, Kariyer Planlaması" adlı konferansa, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi Başkanı Yaşar Coşkun ve öğrenciler katıldı.

Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı devletleri dönemlerindeki Sayıştay işleyişine dair tarihi bilgileri paylaşan Baş, kariyer planlaması yaparken izlemeleri gereken yöntemler konusunda da öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere, meslek seçiminde isabetli karar vermeleri gerektiğini ve istenilen mesleğin seçilmemesinin insan hayatında zararlar oluşturduğunu belirtti. Seyit Ahmet Baş, Sayıştay bünyesinde tahsis edecekleri denetim elemanlarının sorumluluk alma, şüphecilik, sorgulayıcılık ve ekip çalışmasına uyumlu olma özelliklerini taşımasına baktıklarını vurguladı.

Mülakatlara vaktinden önce gidilmesi konusunda öğrencilere uyarılarda bulunan Baş, "Mülakatta cep telefonunu kapatın, mülakata uygun giyinin. Başta biraz heyecan olabilir ama öz güveninizi gösterin. Dengeli iletişim kurun, gerektiği kadar ve tutarlı konuşun. Kaçamak cevap vermeyin, mülakata yüzde 100 hazır olun. İş ve iş yeri ile ilgili araştırma yapın. Kaçamak cevap vermeyin. Dikkatsiz ve çok rahat davranmayın. Hemen maaş sormayın, asla yalan söylemeyin, gereksiz konuşmayın. Eski işvereniniz hakkında kötü konuşmayın. Aynı iş yerine birden fazla pozisyon için müracaat etmeyin. Soru sorma imkanı verilirse işle ilgili detaylar içeren sorular sorun" dedi.

Program, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.