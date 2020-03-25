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SEAH dezenfekte edildi

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi dezenfekte edildi.


Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip korona virüs Türkiye'de de etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkede vaka sayısının artması sonrasında Sağlık Bakanlığı bir liste yayınlayarak korona virüs hastalarının başvurabileceği hastanelerin listesini yayınladı. Çok sayıda hastanın başvurduğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) ekiplerce dezenfekte edildi.


Tek tek hastaneyi dolaşan ekipler her yeri dezenfekte ettiği belirtildi.

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