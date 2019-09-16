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SEDAŞ ekipleri Sapanca Gölünde bakım yaptı

SEDAŞ işletme bakım ekipleri enerjinin teknik kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için mücadeleyi sürdürüyor.


SEDAŞ ekipleri, Sapanca gölü su alanı içinde büyüyen ve dalları Sapanca2 enerji hattına temas edecek duruma gelen ağaçlarda, budamaya ait bakım çalışmasını yapabilmek için göl içindeki sazlıklarda kendilerine yol açtı. SEDAŞ ekipleri dikkatle, iş güvenliği önlemlerini aldı. SEDAŞ ekibi göle şişme bot ile açıldı. Bunun yanında AFAD Ekibi de SEDAŞ'a destek olmak üzere bakıma katıldı. Rüzgar ve fırtınada, karda şebeke iletkenleri üzerine yıkılabilecek ağaç dalları budayan ekipler, ana cadde üzerinde de bakım çalışmaları yaptı.

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