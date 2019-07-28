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Şeftali hasadındaki rekolte çiftçiyi memnun etmedi

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yaklaşık 1 ay önce başlayan şeftali hasadındaki rekolte fiyatları iyi olmasına rağmen bahçe sahiplerini memnun etmedi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaklaşık 1 ay önce başlayan şeftali hasadındaki rekolte fiyatları iyi olmasına rağmen bahçe sahiplerini memnun etmedi.


Hasadın Eylül ayına kadar devam edeceğini belirten Özcan Gür, “Geçtiğimiz yıl toptan 2 liraya sattığımız


şeftali bu sene 3 liradan alıcı buluyor, fakat ürünlerde yarı yarıya oranda azalma var. Dönüm başına yaklaşık 4 ton civarı şeftali almaktayız. Aldığımız ürünleri bahçeden toptan satıyoruz. Şeftalinin iyisini market, pazarcı ve manavlar tercih ederken, ‘suluk' diye tabir edilen türü meyve suyu fabrikalarına veriyoruz” dedi.

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