Şeftali hasadındaki rekolte çiftçiyi memnun etmedi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaklaşık 1 ay önce başlayan şeftali hasadındaki rekolte fiyatları iyi olmasına rağmen bahçe sahiplerini memnun etmedi.

Hasadın Eylül ayına kadar devam edeceğini belirten Özcan Gür, “Geçtiğimiz yıl toptan 2 liraya sattığımız

şeftali bu sene 3 liradan alıcı buluyor, fakat ürünlerde yarı yarıya oranda azalma var. Dönüm başına yaklaşık 4 ton civarı şeftali almaktayız. Aldığımız ürünleri bahçeden toptan satıyoruz. Şeftalinin iyisini market, pazarcı ve manavlar tercih ederken, ‘suluk' diye tabir edilen türü meyve suyu fabrikalarına veriyoruz” dedi.