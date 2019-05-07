Şehir merkezinde zabıta iş birliği

Adapazarı Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu Başkanlığında yapıldı. 17 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda gündem dışı söz alan MHP Meclis Üyesi Erbay Kayatürk, kurumların uyumlu çalışmasına dikkat çekti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi Zabıta ekipleri arasındaki yetki sorumluluğu nedeni ile kendilerine iletilerin sıkıntıları dile getiren Kayatürk'e cevap vererek açıklamalarda bulunan Başkan Işıksu, şehir merkezinde koordineli çalışmanın başladığını duyurdu. Başkan Işıksu, “Zabıta ekiplerimiz ortak çalışma yürütmeye başladı. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Dayanışma ve birlikte çalışma kültürü ile şehrimize en güzel hizmetleri sunmak istiyoruz” dedi.

İYİ Parti Meclis Üyesi Türker Ergül, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinden şehir merkezine olan göçlerin önlenmesi için ruhsat harçlarının kaldırılmasını ya da makul değere alınmasını önerdi. Ergül, çocuk park ve bahçelerine de kamera izleme sistemi getirilmesini istedi. CHP Meclis Üyesi Haluk Akbay ise Başkan Mutlu Işıksu'nun sosyal medyada yer alan birlikte çalışma çağrılarına katıldığını ifade ederek, şehrin sorunlarının hızla çözümlenmesi talebini dile getirdi.

AK Parti Meclis Üyesi Reşit Yazıcı ise 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Engelliler Haftası kutlama programlarına tüm meclis üyelerini davet etti. Kendisinin de bir engelli olduğunu ifade eden Yazıcı, merkezi hükümetin engellilere yönelik sunmuş olduğu engelli maaşı, su faturalarında yüzde 50 indirim, ücretsiz akülü araç, özel araçlardan ÖTV vergisinin alınmaması gibi birçok kolaylık sağladığını belirtti. Başkan Mutlu Işıksu'nun da, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden bugüne her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek teşekkür etti. Meclis üyelerinin görüş ve önerilerine teşekkür eden Başkan Işıksu, şehir insanının Ramazan ayını tebrik etti. Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan Ramazan'ın Adapazarı'nın bereket ve ferahlığına vesile olacağına olan inancını paylaşan Başkan Işıksu, Reşit Yazıcı'nın engellilerle ilgili açıklamalarına katkı yaparak, “Her insan bir engelli adayıdır. Gerçekleştireceğimiz çalışmalarda bu hassasiyeti her zaman göz önünde bulunduracağız” diye konuştu.

Gündem dışı konuşmaların ardından 17 madde oylamaya sunuldu. İlk 7 maddede yer alan Camili, Karaman, Semerciler, Güneşler, Hızırtepe Mahallelerinde talep edilen imar planı değişiklikleri İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve esnaf meslek kuruluşlarıyla ortak projeler gerçekleştirmek amacıyla protokol yapabilmesi için Belediye Başkanı'na oy birliği ile yetki verildi. Yetki için teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, “Halkla birlikte yönetim için STK'larımızla ortak projeler üreterek Adapazarı'mıza katkı sağlamak adına bu madde ile çalışmamızın temelini atmış olduk, hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Mutlu Işıksu, konuşmaların ardından, Adapazarı Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı'na 14 Mayıs Salı günü saat 14.00'da ikinci oturum ile devam edeceklerini duyurarak toplantıya ara verdi.