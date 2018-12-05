Şehir merkezine akıllı kavşak sistemleri kuruldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı şehir içi trafiğine kolaylık getirecek yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Daha önce ‘Akıllı Trafik Yönetim Sistemi' projesi kapsamında akıllı kavşak sistemlerinin kurulumuna başlanmış, Kart54 uygulaması yeni yüzüne kavuşturulmuştu. Bu kapsamda ‘Değişken Mesaj Sistemleri' için de çalışmalar başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, “Değişken Mesaj Sistemleri' ile trafik akışını kolaylıkla kontrol altına alabilecek, sürücülerimizi trafik yoğunluğu, trafik kazaları, hava ve yol durumu hakkında bilgilendirebileceğiz. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde araçlarımızı alternatif güzergahlara yönlendireceğiz. Böylelikle yol ağımızı da etkin bir şekilde kullanmış olacağız. Projemizde montajlarımız başladı. İnşallah en kısa süre içerisinde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun” dedi.

“Trafikte akıllı dönüşüm”

Proje kapsamında şehir merkezine giriş noktalarına ‘Değişken Mesaj Sistemi' kurulumu yapılacağını açıklayan Pistil, “Giriş noktaları; Et Balık, Tek, Beşköprü, Yenikent ve Karasu-Kocaali merkez girişlerinde yer alacaktır. Mobil Uygulama Platformu sayesinde anlık yol durumu ve yoğunluk bilgisi haritalarla vatandaşlarımızla paylaşacağız. Vatandaşlarımıza sinyalizasyonu canlı olarak takip etme imkânı sunacağız. İnşallah trafikte başlattığımız akıllı dönüşüm sürücülerimize büyük kolaylık sağlayacak” dedi.