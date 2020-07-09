İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen patlamada şehit düşen 3 askerin cenazeleri düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen patlamada şehit düşen 3 askerin cenazeleri düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.


Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasındaki patlayıcı maddelerin taşındığı sırada meydana gelen patlamada Jandarma Astsubay Çavuş Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar ve Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Monga şehit düşerken, 11 kişi de yaralandı. Patlamada şehit düşen askerler için Sakarya İl Jandarma komutanlığında tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehit yakınları ile kent protokolü katıldı. Düzenlenen törenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehitlerin tabutlarına omuz verdi. Bakan Soylu, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.


Tören sonrasında şehitlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.