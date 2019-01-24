Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

yıl dönümünde Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında gözyaşlarıyla anıldı.

Hendek Belediye Mezarlığında gerçekleşen anma törenine Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, dönemin Diyarbakır Valisi Cemil Serhatlı, emekli emniyet müdürü Mustafa Acar Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Ali Gaffar Okkan'ın eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin, ablası Sebahat Arslan ve Gülsüm Özgen, gaziler, polis memurları ve çok sayıda seveni katıldı.

Sınıf arkadaşı Okkan ile anılarını anlattı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın eşi Zerrin Okkan, eşinin mezarına kızıyla birlikte aile bireylerini temsilen 5 karanfil bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın özgeçmişi okundu. Törende ilk konuşmayı yapan Hendek Belediye Başkan Vekili Ahmet Kavakçı, Ali Gaffar Okkan'ın 18'inci ölüm yıldönümünde yaptığı konuşmasında şehitlere rahmet diledi. Daha sonrasında Okkan'ın sınıf arkadaşı olan emekli emniyet Müdürü Mustafa Acar'da, Gaffar Okkan ile yaşadığı anıları anlattı.

“Bugün burada vefanın çok güzel bir örneğini görüyoruz”

Törende konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, “Bugün burada vefanın çok güzel bir örneğini görüyoruz. 18 yıl önce kaybettiğimiz, şehit verdiğimiz Ali Gaffar Okkan'a duyulan vefayı; arkadaşları, ailesi, hemşehrileriyle birlikte burada gündeme getirmiş oluyoruz. Vefa kadir kıymet bilmektir. Vefa hayırla yad etmektir. İnanıyorum ki bu duyguya en güzel örneğiyle nail olan da aziz şehidimiz, müdürümüz Ali Gaffar Okkan idi. Eğer bu topraklar üzerinde bizler bugün huzur içerisinde özgürce yaşıyorsak, namusumuz mukaddesatımız koruma altındaysa, minarelerden ezanlarımız, gönderlerde de bayraklarımız var ise bunu biz şehitlerimize borçluyuz. Terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerden bütün şehitlerimiz bugün bize sağlanan bu güzel ortamın kahramanlarıdır. Onlar sayesinde bugün biz burada bu töreni yapabiliyoruz. Onlara millet olarak çok büyük bir minnet borcumuz var” dedi.

Konuşmaların ardından Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu. Okunan Kuran-ı Kerim esnasında Gaffar Okkan'ın kardeşi Gülsüm Özgen gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan dualar sonrasında başta yakınları olmak üzere çok sayıda katılımcı Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın mezarına karanfil bırakmasının ardından program Şehit Emniyet Müdürü'nün babasına ait olan fırında yemek verilmesiyle devam etti. Saat 13.00'te ise Şehit Ali Gaffar Okkan Camii ve Aşevi'nin açılışı gerçekleştirilecek.