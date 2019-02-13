İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Erol Olçoklu öğrenciler Badminton'da şampiyon oldu

Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi öğrencileri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nce düzenlenen 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı liseler arası il müsabakaları Genç Erkek Badminton kategorisinde il şampiyonu oldu.

Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi öğrencileri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı liseler arası il müsabakaları Genç Erkek Badminton kategorisinde il şampiyonu oldu.


2018-2019 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında gerçekleştirilen badminton gençler müsabakaları sona erdi. Yapılan badminton müsabakalarında Serdivan Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Genç Erkek Badminton müsabakalarında birinci oldu. Okul Müdürü Fikret Güneş ve Müdür Yardımcıları Hakan Birlik ve Sefer Çoruh okullarının eğitimde göstermiş olduğu başarının yanı sıra sportif başarılarının da devam ettiğini belirterek, başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Başarının kendilerini mutlu ettiğini belirten ve öğrencileri tebrik eden Antrenör ve Beden Eğitimi Öğretmeni Yılmaz Yürek'te, başarının azim ve kararlılıkla geldiğini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.