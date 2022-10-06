Şehit İlhan Aras Caddesi'nin çehresi değişiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yenileme çalışmaları çerçevesinde Erenler'in kalbi Şehit İlhan Aras Caddesi'nin yolları ile alt yapısını yeniliyor ve farklı bir peyzaj uygulamasıyla bölgenin çehresini değiştiriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yenileme ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ulaşım alanlarını yeni ve güçlü hale getirirken, Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri ise peyzaj alanlarında farklı modeller uygulayarak şehrin görüntüsünü güzelleştiriyor. Bu çerçevede son çalışma Erenler Şehit İlhan Aras Caddesi'nde başladı. Adapazarı, Serdivan ve Erenler'in birleşimi olarak kullanılan ve bölgenin önemli ulaşım ağı olan caddede geniş bir çalışma yürütülüyor. YOL-BAK ekipleri bölünmüş yol olan caddenin gidiş ve geliş güzergahlarında bin metrelik alanı yeniliyor.

Dolgu, kazı ve altyapı yenileme işlemleri tamamlandığında caddeye 6 bin ton asfalt serilecek. 24 metrelik genişliğe sahip olan yola bu çalışmayla daha güçlü bir hizmet sunacak. Bunun yanında caddenin ortasında ve çevresinde bulunan peyzaj alanlarına bölgeye güzellik katacak bir model uygulanıyor. Ekipler refüj, kavşaklar ve yol kenarlarında güzergahı daha yeşil ve doğanın bir parçası olarak gösterecek işlemler yapıyor. Çalışma tamamlandığında cadde teknik ve görsel anlamda eskisinden çok daha farklı olacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Sakarya'mızın dört bir yanında ulaşım arterlerinin yenilenmesi, güçlü hale getirilmesi ve vatandaşların bir noktadan, istedikleri tüm yönlere en kolay ve rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. Bu çerçevede Erenler'de başladığımız işlemlerimiz sayesinde Şehit İlhan Aras Caddesi teknik ve görsel anlamda bambaşka bir yer haline gelecek. Bölgede gündüz-gece demeden çalışıyoruz. Uygulamamızı en kısa sürede tamamlayarak caddemiz yeniden hizmete açacağız” denildi.