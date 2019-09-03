Şehit Mansur Cansız için mevlit okutuldu

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mansur Cansız için Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde mevlit programı düzenlendi.

Mansur Cansız'ın şehit oluşunun 4'üncü yılında Kaynarca ilçesinin Cebek Mahallesinde düzenlenen mevlit programına Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, jandarma komutanları, şehit yakınları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tüm şehitler için dua eden Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, "Devletimizin birliği, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna canını feda eden aziz şehidimiz Mansur Cansız'ın sene mevliti için görevimizi ifa etmek için toplandık. Emanetiniz korunacak, al bayrak her zamankinden daha görkemli semaya yükselecektir. Tüm Şehitlerimizin Allah mekanını cennet eylesin” dedi.

Program, Kur'an-ı Kerim okunması ve edilen duanın ardından katılımcılara verilen yemek ile sona erdi.