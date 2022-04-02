Şehrin birçok noktasında eş zamanlı kitap okudular

Altınküre Okulları, öğrencilere her yerde kitap okumayı alışkanlık haline getirebilmelerini sağlamak, kitap okuma düzeyini yükseltmek, bilinçli kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla etkinliklere devam ediyor. İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile Kütüphaneler Haftası doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikte Sakarya Köprüsü, üniversitesi kütüphanesi, Atatürk Müzesi ve Atatürk Stadyumunda eş zamanlı olarak kitap okudular.