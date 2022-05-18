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Şehrin buluşma noktası Ormanpark'a yeni otopark alanı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin buluşma noktası Ormanpark’a yeni ve daha geniş bir otopark alanı kazandırmak için çalışmalara başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin buluşma noktası Ormanpark'a yeni ve daha geniş bir otopark alanı kazandırmak için çalışmalara başladı.


Ormanpark'ın bir süre önce yürüyüş yolları, hizmet binaları ve peyzaj alanları yenilenmiş, mekan yeni yüzüyle vatandaşların ilgi odağı olmuştu. Şimdi ise tesisin otopark alanı genişletiliyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (Yol-Bak) ekipleri, otopark dolgu işlemlerine başladı. İşlemler tamamlandığında 2 bin 534 metrekare alanla daha geniş bir otopark alanına sahip olacak tesisin araç kapasitesi artacak.

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