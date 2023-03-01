Şehrin sembolü Çark Caddesi'ne yepyeni bir yüz

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çark Caddesi'nin trafiğe açık bölümünü de sosyal donatı alanına dönüştürmek için başlattığı çalışmalarda yürüyüş ve bisiklet yolunun inşasında önemli bir aşamaya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunmak ve daha estetik bir kent görüntüsünün inşası için gündüz-gece çalışmaya devam ediyor. Tüm sosyal yaşam alanlarını günümüz yaşam ritüeline uygun şekilde revize eden Yüce ve ekibi, bu konudaki son girişimini ise Çark Caddesi'nde yapmıştı.

Caddenin trafiğe açık olan bölümünün başladığı Dr. Nuri Bayar Ortaokulu'ndan başlayıp Millet Bahçesi'ne kadar uzanan bölümünü adeta yeni bir yaşam alanına dönüştüren Büyükşehir, proje açıklandığı andan itibaren hummalı bir çalışma ortaya koydu. Okulun önünde yer alan taksi durağını farklı bir yere taşıyan ekipler, caddenin her iki yanındaki kaldırımı genişletti. Yolun askeriye kısmındaki bölümünü ‘kaldırım ve bisiklet yolu' şeklinde yeniden inşa eden ekipler, diğer kısımda ise ‘desenli taşlı yürüyüş yolu ve kaldırım' şeklinde revize etti. Caddenin bir tarafını yeşillikle süslemek için peyzaj alanı ayıran ekipler, caddenin bu bölümünde trafiği yalnızca Adapazarı'na geliş yönüyle sınırlandırdı. Serdivan'a gidiş yönü ise artık Sedat Kirtetepe Caddesi'nden giriş yapılan 192. Sokak'tan (Tümen arkası) sağlanıyor. Projede askeriye tarafındaki kaldırım döşemesini tamamlayan ekipler, diğer taraftaki kaldırım imalatının büyük kısmını bitirdi. Yol Bakım ve altyapı Koordinasyon Dairesi ile Fen İşleri Dairesi'nin ortak yürüttüğü projede şimdi ise desenli yürüyüş yolu yapımı start aldı.

“Sosyal alanı Millet Bahçesi'ne kadar uzatıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Şehrimizin sembolü olan Çark Caddesi'nin yürüyüş alanını Millet Bahçesi'ne kadar uzatmak için başlattığımız çalışmada ciddi bir noktaya geldik. Caddenin sağ ve sol kısmında yürüyüş ve bisiklet yolunu ve peyzaj düzenlemesini kapsayan çalışmamız sayesinde şehrin göbeğini yeni bir sosyal yaşam alanıyla buluşturmuş olacağız. Trafiğin tek yönlü akacağı ve her gün binlerce kişinin rahat bir şekilde yürüyüş yapıp vakit geçireceğiz çalışmamızı en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz” denildi.