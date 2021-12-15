SEKAY ile 92 bin kişinin elektriği çöpten üretildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen SEKAY projesi ile çöpten elektrik enerjisi üretimi devam ediyor. Çevreyi korumak, atıklardan ürettiği enerjiyle ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen SEKAY projesi ile 2021 yılında yaklaşık 92 bin kişinin meskenlerde tükettiği elektriği üretti. Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisinde 67 milyon 879 bin kilowatt elektrik enerjisi çöpten karşılanmış oldu.