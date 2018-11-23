SEKAY ve HES'lerle Sakarya tükettiği enerjiyi üretmeye devam edecek

Yenilenebilir enerji noktasında önemli adımlar attıklarını ve ADASU HES ile 37 milyon TL'lik enerji ürettiklerini ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) ve yeni HES'lerle şehrin enerji üretim kapasitesini arttıracaklarını dile getirdi.

Yaklaşık 61 bin kişinin tükettiği enerjiyi atıklardan üreteceklerini belirten Başkan Toçoğlu, “Keresteciler Sanayi Sitesi'nin hemen arkasında bulunan Katı Atık Depolama Sahası'nda toplanan atıklardan elektrik üretmeye başladık. Tamamlanan boru montajlarımız ve sistemlerin ardından atıklardan oluşan gazdan elektrik üretiyoruz. Yaklaşık 16 bin hanenin veya 61 bin kişinin tükettiği enerjiyi atıklardan üretmiş olacağız. İnşallah Sakarya tükettiğini üreten bir şehir olmaya devam edecek” dedi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarının devam ettiğini de sözlerine ekleyen Başkan Toçoğlu, “ADASU HES ile bu anlamda bir yatırımı hayata geçiren ilk yerel idare olmuştuk. Yine bir ilk olma özelliği taşıyan Akçay Barajı isale hattı üzerine 3 yeni HES inşa ederek enerji üretim kapasitemizi arttıracağız. İkramiye'de, Hacımercan'da ve Hızırilyas'ta kuracağımız HES'lerle cazibesiyle gelen sudan elektrik üretimi sağlayacağız. Yine Keremali HES'i de kısa süre içerisinde tamamlayarak devreye alacağız. Çok şükür şehir olarak enerji üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.