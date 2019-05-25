Şeker hastalığından dolayı ayaklarını kaybeden vatandaşa akülü araç

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir buçuk yıl önce şeker hastalığı nedeniyle iki ayağı kesilerek yatağa mahkum kalan vatandaş duyarlı öğrenciler sayesinde akülü aracına kavuştu.

Ferizli ilçesinde bulunan Fikret İsmet Aktekin Anadolu Lisesi ögretmenlerinin öncülüğunde öğrencileriyle birlikte bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirerek bir buçuk yıl öce şeker hastalığı nedeniyle iki ayağı kesilerek yatağa mahkum kalan ve Kaynarca ilçesi Uğurlu Mahallesinde yaşayan 64 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ın evine giderek akülü aracı teslim edildi.

“Duyarli bireyler olarak görevler alacaklar”

Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Başkanı Nadide Dülger konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Mehmet Yılmaz isimli vatandaşımızın durumu daha önceleri mahalle muhtarı tarafından bize iletilmişti. Bizlerde Engelliler Federsyonu olarak durumu Fikret İsmet Aktekin Anadolu Lisesi öğretmenlerimize aktardık ve birlikte Mehmet amcayı ziyaret ettik. Onlarda okullarında öğrencilerle birlikte para toplayarak akülü araç aldılar. Bu sosyal sorumluluk projeleri özellikle ögrencilerle yapilan bu projeler cok önemli ve değerli yarın hayatin icinde farkindaliklari olusmus duyarli bireyler olarak görevler alacaklar''dedi.

Akülü aracıyla evinin bahçesinde tur atan Mehmet Yılmaz ise ‘Allah hepinizde razı olsun' diyerek vesile olanlara teşekkür etti.