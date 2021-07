Sel felaketinin şiddeti kamerada

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde aniden bastıran yağışla birlikte oluşan sel felaketi an be an güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların zorlanma anları selin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sağanak yağış Sakarya'yı olumsuz etkiledi. 3 Temmuz günü Kocaali ilçesinde derenin taşması sonucu oluşan su baskınları adeta hayatı durdurdu. Tarım arazileri, yollar ve ahırlar sular altında kalırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sel felaketinde sonrasında ise Demiraçma Mahallesinde mahsur kalan 74 vatandaş, 80'e yakın büyükbaş havyan ve 1 araç AFAD ve belediye ekipleri tarafından sular altında kalmaktan kurtarıldı. Derenin taşması neticesinde meydana gelen sel felaketi ve vatandaşların suyla mücadelesi an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Nalbur dükkanının önünde bulunan su borularının sel sularına kapılıp gitmesi, sel esnasında bir traktörde bulunan 6 kişinin zorlu mücadelesi ve sel sularının yavaş yavaş yükselerek dükkanın içeresine girmesi yer aldı.

"Canımızı tehlikeye atarak mallarımız korumaya çalıştık"

Sel felaketinde yaşananları anlatan Demiraçma Mahalle sakini Aziz Ali Şahin, "Evime ve dükkanıma sular girdi. Elimizden geldiği kadar ve canımızı tehlikeye atarak mallarımız bağladık, bağlayamadıklarımız ise gitti. Evime DASK sigortası yaptırmıştım, bu durumu sigortacılara bildirdim. Onlar da bana sigortanın seli kapsamadığını söyledi. Doğal afet sel, yangın ve deprem olması gerekiyor. Bunun adını Doğal Afet Sigortası (DASK) değil Deprem Sigortası (DESK) olarak değiştirsinler o zaman. Biz buna aldanarak DASK yaptırdık. Ben evimi kendim yaptım ve sele maruz kalabileceğimi düşündüğüm için DASK yaptırdım, aldandım. Seli kapsamadığını söylediler o zaman ismini değiştirip milleti kandırmasınlar. Benim yaklaşık 30 bin lira zararım var" dedi.

"Merkezde 1 metre kadar su oldu"

Selin meydana geliş anını anlatan esnaf Adem Oğuzhan ise "Sel yavaş yavaş yükseldi ve ardından merkezde 1 metre kadar su oldu. Benim zararım belli olmuyor, aklımıza gelmeyen şeyler var. Birkaç kez soyulduk, yaklaşık 4 bin lira zararımız var diye değerlendirdik ama bir hafta sonra 15 bin lira olduğu ortaya çıktı. Şu anda zararımızın ne kadar olduğu belli değil. Yetkililere, bu dere yatağının bir an önce değişmesi gerektiğini söylemek istiyorum” diye konuştu.