İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Selahattin Demirtaş'ın eşine yönelik yapılan çirkin paylaşıma gözaltı

Twitter hesabı üzerinden HDP’nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş aleyhine çirkin paylaşımda bulunan şüpheli Sakarya’da gözaltına alındı.

Twitter hesabı üzerinden HDP'nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş aleyhine çirkin paylaşımda bulunan şüpheli Sakarya'da gözaltına alındı.


Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik bir kullanıcı tarafından yapılan çirkin paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, "Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum" dediği paylaşım sonrası Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, hesabı kullanan şahıs olduğu öne sürülen kişinin Sakaryalı V.M. olabileceğini ve bu şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.