Selde hayatını kaybeden vatandaşın ailesini ziyaret ettiler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, selde hayatını kaybeden Sami Özkul'un evine taziye ziyaretinde bulundu.

Akyazı ilçesi Dedeler Mahallesinde yaşanan sel felaketinde sulara kapılan Sami Özkul hayatını kaybetmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, sel nedeni ile hayatını kaybeden Sami Özkül'un evine taziye ziyaretinde bulundu. Heyet daha sonra, selin zarar verdiği mahallede yapılan ve yapılacak çalışmalar ile ilgili incelemelerde bulundu.