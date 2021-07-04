Selde mahsur kalan 74 vatandaş, 80 büyükbaş hayvan kurtarıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağışın ardından Kocaali'de yaraları sarmak için seferber oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin çalışmaları bizzat yerinde takip ettiği afet bölgesinde 30 araç 115 personelin hayatı normale döndürmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Su baskınlarında 74 vatandaş, 80 büyükbaş hayvan ve 1 araç su altında kalmaktan kurtarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sağanak yağışın ardından Kocaali'de yaşanan felaketin yaralarını sarmak için seferber oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı yağış uyarısının ardından teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi, şehrin kuzey ucu Kocaali'de yağıştan etkilenen mahallelerde yoğun bir şekilde çalıştı. SASKİ'ye bağlı 12 araç 43 personelin yanı sıra itfaiye teşkilatının 61 personeli ve 10 aracı, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesine bağlı 8 araç 11 personel bölgede yağışın etkilerini azaltmak için çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler Kocaali'ye bağlı Alandere, Yayla ve Demiraçma mahallelerinde su baskınlarına anında müdahale ederken, 74 vatandaş, 80 büyükbaş havyan ve 1 araç su altında kalmaktan kurtarıldı.

Yaralar sarılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin çalışmaları bizzat yerinde takip ettiği afet bölgesinde hayatı normale döndürmek için yoğun bir şekilde çalışmalar sürdürüyor. SASKİ ekipleri su arızalarını gideriyor, tıkanan kanallar açılıyor. Yağış dolayısıyla kesinti yaşanan mahallelere su iletimi sağlanıyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ise yollarda hasar tespit çalışmaları yapıyor. Kapalı yolun kalmadığı afet bölgesinde yoğun yağış dolayısıyla heyelan yaşanan bölgelerde temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.