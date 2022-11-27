Selden zarar gören köprü yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kocaali Alandere'de selden zarar gören köprüyü yeniliyor. Genişliği 15, açıklığı 10 metre uzunluğa sahip yeni köprü çalışması ile geçişler güvenli hale gelecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaali Alandere mahallesinde sel dolayısıyla hasar gören köprüyü yenilemek için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından mevcut yapının yeniden yapılması gerektiği belirtilerek, “Güvenli bir geçiş sağlamak için selde zarar gören mevcut yapının yerine yenisinin yapılması için 29 Kasım Salı günü ihaleye çıkıyoruz. İlçemize ve Alandere mahallemize hayırlı olsun” denildi.

Hayata geçirilecek yeni köprü ile bölgede araç ve yaya geçişleri daha güvenli hale gelecek. Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce tarafından verilen ilgili köprüyü yenileme talimatı doğrultusunda Daire Başkanlığımız tarafından alanda yapılan incelemeler neticesinde Kocaali İlçesi Alandere mahallemizde selden zarar gören köprüyü yenilemek için hazırlıklarımızı tamamladık. 15 metre açıklığa, 10 metre uzunluğa sahip yeni bir çelik köprüyü bölgemize kazandıracağız. Şehrimizin kuzey ucu Kocaali'de inşa edeceğimiz bu yeni yatırımın hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.