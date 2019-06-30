Selman Dede etkinliğine 15 bine yakın vatandaş katıldı

Selman Dede'yi anma, Yağlı Güreşleri ve Sünnet Şenlikleri büyük bir coşku içinde yapıldı. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe 15 bine yakın vatandaş ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'de katıldı.

190 Çocuğun erkekliğe ilk adım attığı şölen Muammer Sencer Caddesi'nde kortej yürüyüşü ile başladı ve ardından Selman Dede Mesire Alanına çıkıldı. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, MKYK Üyesi Bülent İspir, Disiplin Kurulu Üyesi Alparslan Güngör Üsküp, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Arif Yazıcı, Alperen Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Alpay Yavuz, BBP Sakarya İl Başkanı Cemal Can, AK Parti Hendek İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal, BBP Hendek İlçe Başkanı Engin Yapıcı,Hendek İlçe Müftüsü Mürteza Gür, Hendek İlçe Spor Müdürü Süleyman Akıcı, Sakarya Gençlik Spor İl Müdürü Arif Özsoy, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun, AK Parti Sakarya eski Milletvekili Ali İnci, Hendek Muhtarlar Derneği Başkanı Emin Kula, çevre illerden çok sayıda belediye başkanı ve konuk, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve 15 bine yakın vatandaşlar katıldı.

Güreş Ağasının Barış Sarı olduğu etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğlen Namazı öncesinde Hendek Müftülüğünde görev yapan değerli hocalar tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Etkinliğe katılan vatandaşlara Hendek Belediyesi tarafından etli pilav, tatlı ve ayran ikramında bulunuldu. Hendek Belediyesi otobüslerle ilçenin değişik mahallelerinden vatandaşları ücretsiz olarak Selman Dede Mesire Alanı'na taşıdı. Etkinlikte, Hendek Belediyesi tarafından kurulan şişme oyun gruplarında, çocuklar ücretsiz olarak doyasıya eğlendiler. Düzenlenen çocuk etkinliklerinde çocuklar, yumurta yarışı, halat çekme, mas güreşi, denge yarışı ve çuval yarışı yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren çocuklara madalya verildi. Etkinlikte, BBP lideri Mustafa Destici, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve Güreş Ağası Barış Sarı,birlikte sünnet yapılacak alana giderek sünnet olan çocuklara geçmiş olsun dileğinde bulundular. Başkan Babaoğlu, sünnet olan çocuklara top, balon, oyuncak ve sertifika verdi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Selman Dede Anma, sünnet ve Geleneksel Yağlı Güreş programına çevre il ve ilçelerden binlerce vatandaşın katıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Babaoğlu, "Bu güzel günde, bu güzel doğa harikasının içinde sizlerle birlikte olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sünnet olan yavrularımıza Allah acil şifalar versin. Güreşçilerimize de başarılar diliyorum. Geleneklerine sahip çıkan bir Hendek var. Bu etkinlikler daha güzel olacak ve artarak devam edecek" dedi.

Babaoğlu'nun konuşmasının ardından BBP lideri Mustafa Destici selamla konuşması yaptı. 'Bizim Turgut' diyerek sözlerine başlayan BBP lideri Mustafa Destici, Hendek'te olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Sakaryalıları selam gönderen Destici, ülkemizin zor bir dönemden geçtiğini anlatan Destici, "Rabbim Müslüman Türk milletini ve tüm mazlumları korusun" diye konuştu.

Etkinlik güreşlerle devam ederken, Selman Dede tam bir şölen yerine döndü.